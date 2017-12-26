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Sakarya'da ava giden kişi ormanda ölü bulundu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ava giden kişi ormanlık alanda ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Haydarlar Mahallesi'nde ava gitmek için evinden çıkan Rafet Özen'den (49) bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya...

Sakarya'da ava giden kişi ormanda ölü bulundu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ava giden kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Haydarlar Mahallesi'nde ava gitmek için evinden çıkan Rafet Özen'den (49) bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine ormanlık alanda arama yapan ekipler, Özen'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Özen'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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AkyazıAvMorgölü
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