Sakarya'da babanın kızını öldürdüğü iddiası

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kızını öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan İsmail S, polisi arayıp kızını şalıyla boğarak öldürdüğü ihbarında bulundu.

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yaptıkları kontrolde İsmail S'nin kızı evli ve iki çocuk annesi Ümmügül M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İsmail S, polis tarafından gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından Ümmügül M'nin cesedi morga kaldırıldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye çıkarılan İsmail S, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Çorum'da kendisini kaçırdığını iddia ettiği kişilerden birinin evinde bulunan Ümmügül M'nin bir süre önce babasının evine döndüğü ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu ileri sürüldü.