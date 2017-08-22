Sakarya'da

SAKARYA (AA) - Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi (GÜBRETAŞ), fındıkta kalite ve verimliliği arttırmak amacıyla Sakarya'nın Kocaali ilçesinde oluşturduğu model bahçedeki ürünlerin sonuçlarını çiftçilerle paylaştı.

Uzman ekip tarafından toprak analizi yapılarak gübreleme programı ile ilçede oluşturulan bir bahçede, GÜBRETAŞ tarafından özel gübreyle yetiştirilen ürünlerin sonuçlarını bölgedeki çiftçilere aktarıldı.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, programda yaptığı konuşmada, endüstriyel tarımın, nüfuslar arttıkça insanların yiyeceğini temin etmek adına çok büyük oranlarda üretim yapmanın adı olduğunu söyledi.

Endüstriyel tarımın verim ve kalite olmak üzere iki önemli unsuru olduğunu dile getiren Yumaklı, "Dünyada 800 bin ton fındık üretiliyor, bunun 600 bin tonu Türkiye'de. Yani yüzde 75'ini Türk çiftçileri üretiyor. Ne yazık ki dünyada dekar başına fındık üretimi 150 kilogram, Türkiye ortalaması 84 kilogram. Sakarya'nın son 5 yılda 122 kilogram gibi ortalaması var. Bu sevindirici ama yeterli değil." diye konuştu.

Yumaklı, çiftçilerle el ele vererek dünya ortalamasını Türkiye olarak çok daha yukarılara çekecek potansiyele sahip olduklarını belirterek, Türkiye'den 2,3 milyar dolar tutarında yurt dışına fındık ihraç edildiğini anlattı.

İbrahim Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bu Türkiye için son derece önemli. Bunu artırmanın yollarını bulmamız lazım. Eğer bir uygulama yapacaksanız mutlaka önce toprak analizi yapın. Bu analizden sonra uzmanlar tarafından size verilen reçeteleri kullanın. Daha sonra bu verimi yakalamanız mümkündür. Fındığın yok yılında bile dekarda 300 kilogramın üzerinde ürün alacaksanız. Bunu söylerken, bu memleketin bir evladı olarak gurur duyuyorum. Biz GÜBRETAŞ'a beytülmal olarak bakıyoruz. Bu beytülmaldan da bu memleketin insanlarına, tarımına ne düşüyorsa bunları çiftçilere getirmek ve anlatmak boynumuzun borcu."

Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Birliği Müdürü Mücahit Asalıoğlu da 87 kooperatifle her zaman çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

Asalıoğlu, yapılan uygulamanın çok faydalı olduğunu belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.

Daha sonra GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, beraberindekilerle gübre uygulaması yapılan fındık bahçesini gezdi.

Programa, Kocaali Kaymakamı Alper Canlı, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Sakarya İl Tarım Müdürü Mehmet Erdemir ve çiftçiler katıldı.

