Sakarya'da basketbol maçının ardından arbede

SAKARYA (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 22. hafta müsabakaları kapsamındaki Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Bursaspor Durmazlar karşılaşması sonunda bazı taraftarlar arasında arbede yaşandı.
Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçı, Sakarya temsilcisi 20 sayı farkla 85-65 kazandı.
Karşılaşma sonunda iki takım taraftarları arasında arbede çıktı. Bazı taraftarlar tribündeki koltukları sökerek birbirlerine fırlattı.
Güvenlik güçlerince yatıştırılan olay sonrası taraftarlar, polis ekipleri tarafından salondan çıkartıldı.