Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi'ndeki bir evde, Cevdet Acar (39) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, Acar'ı göğsünden ve sırtından bıçakladı.
Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Acar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.