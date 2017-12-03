Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Çorum AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ piyasalar Eto
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz

Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi'ndeki bir evde, Cevdet Acar (39) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.Tartışmanın...

Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi'ndeki bir evde, Cevdet Acar (39) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, Acar'ı göğsünden ve sırtından bıçakladı.

Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Acar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ağır YaralıBIÇAKLI KAVGAölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5