Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 ölü SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi'ndeki bir evde, Cevdet Acar (39) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.Tartışmanın...

03 Aralık 2017 Pazar 23:03