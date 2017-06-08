Sakarya'da bir evde mühimmat ele geçirildi SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir evde arama yapan ekipler, uzun namlulu silah, tabanca, el bombası ve çelik yelek ele geçirdi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karasu ilçesi Yalı Mahallesindeki iki ayrı eve mahkeme...

08 Haziran 2017 Perşembe 18:16