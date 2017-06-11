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Sakarya'da bir evde mühimmat ele geçirilmesi

- Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da bir evde mühimmat ele geçirilmesi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde yapılan aramada, uzun namlulu silah, tabanca, el bombası ve çelik yelek ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki iki eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan K.T, H.H. ve A.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü sonrasında adliyeye getirilen şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 8 Haziran'da Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki iki eve düzenlediği operasyonda, 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 el bombası, 2 tabanca, 1 çelik yelek ele geçirilmiş, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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