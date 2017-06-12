Sakarya'da cinayet ve yaralama

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde cezaevinden yeni çıktığı belirtilen kişi mahalle muhtarını öldürdü, yeğenini yaraladı.

İddiaya göre, Çamlık Mahalle Muhtarı Yusuf Ayna, yeğeni E.Ç'yi yanına alarak mahalle dışındaki ormanlık alanda cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen K.E. ile buluştu.

Muhtar Ayna ile K.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.E, muhtar Ayna ve E.Ç'ye tüfekle ateş etti.

Ayna olay yerinde hayatını kaybederken, yeğeni E.Ç. bir otomobille evinin önüne bırakıldı.

Yakınları tarafından Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan E.Ç'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri, olayın şüphelisi K.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.