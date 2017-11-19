Sakarya'da damada

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, düğün öncesi damada yapılan tatlı yedirme şakası renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynarca'da hayatlarını birleştiren Recep Acar ve Gül Öztaş çiftinin düğününde damada tatlı yedirme şakası yapıldı.

Tuncay Aydın Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen yemekli düğün cemiyetinde, alanın yakınına çağrılan Acar'a tatlı ve acı çeşitlerinden yedirildi. Gelin almadan önce yanına gelen arkadaşları tarafından tatlı çeşitlerinin acı biber karıştırılarak damada yedirilmesi eğlenceli anlara sahne oldu.

- "Zamanında ektiğimi biçtim"

Damat Recep Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün, zamanında ektiğimi biçtim. Zamanında yaptım, şimdi de bana yaptılar." diye konuştu.

Damadın arkadaşı Ömer Dişçi da adetlerinin süreceğini belirterek, "Acar'a yaptığımız 'eziyet' onun bize yaptığının yanında hiçbir şey. Biz de elimizden gelen her şeyi yaptık. Gelin ve damat içeri girdikten sonra evin camlarına taş atıyoruz, damadı çabuk çıkartmak için. Bütün her şeyi alıyoruz. Yediriyoruz, içiriyoruz, döküyoruz. Biz adetlerin devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da devam edecek inşallah." ifadelerini kullandı.