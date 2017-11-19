Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor Cihat Faruk Sevindik hakkı eren Ömer Lütfi Mete
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu

Sakarya'da damada "tatlı işkence"

- Kaynarca ilçesinde damada, arkadaşları tarafından acı biberle karıştırılmış tatlı yedirilmesi eğlenceli anlara sahne oldu

Sakarya'da damada

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, düğün öncesi damada yapılan tatlı yedirme şakası renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynarca'da hayatlarını birleştiren Recep Acar ve Gül Öztaş çiftinin düğününde damada tatlı yedirme şakası yapıldı.

Tuncay Aydın Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen yemekli düğün cemiyetinde, alanın yakınına çağrılan Acar'a tatlı ve acı çeşitlerinden yedirildi. Gelin almadan önce yanına gelen arkadaşları tarafından tatlı çeşitlerinin acı biber karıştırılarak damada yedirilmesi eğlenceli anlara sahne oldu.

- "Zamanında ektiğimi biçtim"

Damat Recep Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün, zamanında ektiğimi biçtim. Zamanında yaptım, şimdi de bana yaptılar." diye konuştu.

Damadın arkadaşı Ömer Dişçi da adetlerinin süreceğini belirterek, "Acar'a yaptığımız 'eziyet' onun bize yaptığının yanında hiçbir şey. Biz de elimizden gelen her şeyi yaptık. Gelin ve damat içeri girdikten sonra evin camlarına taş atıyoruz, damadı çabuk çıkartmak için. Bütün her şeyi alıyoruz. Yediriyoruz, içiriyoruz, döküyoruz. Biz adetlerin devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da devam edecek inşallah." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DamatDüğünKaynarcaTatlı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5