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Sakarya'da DEAŞ operasyonları

- Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da DEAŞ operasyonları

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

İlk operasyonda Irak uyruklu D., F.H.E.M. ve A.B.E.A ile aynı adreste yapılan çalışmalarda Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında "sigara kaçakçılığı" suçundan yakalama kararı bulunan Irak Uyruklu M.A. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada dijital materyaller ile 1 tabanca namlusu, 2 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Çalışmalar sonucu yapılan diğer operasyonda bir şüphelinin, DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde Türkiye'de havacılık, metro ve demiryolu ulaşım sistemlerine yönelik eylem planlayan ve terör örgütünün Irak'a para aktarımı konularında faaliyet gösteren unsurlarıyla bağlantısının bulunduğu bilgisine ulaşıldı. TEM ekipleri, Irak uyruklu M.H.F.E.M'yi gözaltına aldı.

Ayrıca, DEAŞ terör örgütü içerisinde Irak ve Suriye'de kadı olarak faaliyet gösteren bir şüphelinin, ailesiyle yakın zamanda Suriye-Hatay sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı ve Sakarya'ya geldiği belirlendi.

Şüphelinin, buradan yurt dışına kaçmayı planladığının belirlenmesi üzerine Serdivan ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu İ.A'yı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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DEAŞOperasyonSAKARYA
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