Sakarya'da dolandırıcılık operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp bir vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşı, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandıran şüpheli B.I, K.B. ve M.M'ye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları zanlılara ait otomobili kent merkezinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, dolandırılan vatandaş H.O'ya ait 4 burma altın bilezik, 1 kalın altın bilezik, 1 altın kaplama kadın kol saati, 1 altın künye, 3 altın küpe ve 3 bin 100 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.