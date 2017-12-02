Sakarya'da engelliler

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrenciler için "Sokak Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde özel bir eğitim merkezince düzenlenen etkinlikte, engelli çocuklar akranlarıyla ve aileleriyle yüz boyama, yarışmalar, dans, sihirbaz ve kukla gösterileri, atölye çalışmaları gibi farklı etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Otizmli milli sporcu Ali Şirolu'nun annesi Hümeyra Şirolu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel eğitim merkezi yöneticilerine teşekkür etti.

Oğlunun otizmli milli sporcu olduğunu belirten Şirolu, "Otizmli bireylerin aileleri çektiğimiz sıkıntıları daha iyi bilir. Bu çocuklara karşı çok sabırlı olunması gerekiyor. Unutulmasınlar, bu çocuklar sadece aileyi değil toplumu imtihan için gönderildi. Ben buna inanıyorum ve her yerde bunu söylemek istiyorum. Ben çalışan bir anneyim özellikle çalışma hayatında çok zorluklar yaşıyorum. Buradan devlet büyüklerime de sesleniyorum. Devletimiz bize o kadar güzel haklar veriyor, kanunlar çıkartıyor ama uygulama noktasında hep sıkıntılar oluyor. Bunların giderilmesi için özellikle buradan sesimizin duyurulmasını istiyorum." diye konuştu.

Otizmli oğluyla küçüklüğünden beri yakından ilgilendiğini ifade eden Şirolu, bazı kişilerin kendisine, "Bu çocuktan bir şey olmaz, al götür bunu." diyerek kenara itmeye çalıştıklarını anlattı.

Büyük emek verdiği oğlunun milli sporcu olduğunu ve yüzme branşında Avrupa şampiyonalarında madalya aldığını anımsatan Şirolu, "Çok şükür Allah'a. Rabbim nasip etti, Türkiye'nin bayrağını Avrupa'da dalgalandırdı. Bu çocukların çoğunun özel yetenekleri var. Ali'nin spora karşı yeteneğinin olduğunu keşfettik ve onun üzerine gittik. Şu an milli sporcu çalışmalara da devam ediyor." dedi.

Otizmli Utku Hızel'in babası Haluk Hızel ise bu günün kendileri için çok önemli olduğunu aktardı.

Etkinlikle ailelerin bir araya geldiğini ve birbiriyle sorunlarını paylaştıklarını ifade eden Hızel, "Çocuklarımız eğleniyor. Güzel bir gün. Emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun." şeklinde konuştu.





- "Bu çocukların engelli olduğu kanaatinde değiliz"

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmi Sağıroğlu da Dünya Engelliler Günü'nün hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacağını söyledi.

Okullarda etkinlikler yapılacağını belirten Sağıroğlu, şunları kaydetti:

"Biz bu çocukların engelli olduğu kanaatinde değiliz. O nedenle bu tür etkinlikleri 'engelsiz kutlamalar' şeklinde ifade etmeye çalışıyoruz. Sakarya özel eğitimde oldukça ileri düzeyde. Yaptığımız çalışmalar Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Özel eğitime önem veriyoruz. Çeşitli kuruluşlar, belediyeler, özel kurumlar buna önem veriyor. Biz de bu şevkle daha güzel işler yapmaya çalışıyoruz."



