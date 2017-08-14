Sakarya'da fabrika yangını

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir kimya fabrikasının atık deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kirazca Mahallesi'ndeki fabrikanın atık deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, fabrikanın atık deposunun bir kısmı ile içerisindeki çok sayıda tahta palet kullanılamaz hale geldi.

Olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerince yapılacak çalışmayla yangının çıkış nedeni belirlenecek.



