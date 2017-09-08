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Sakarya'da fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen fındık işçilerini taşıyan traktör, Maden...

Sakarya'da fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen fındık işçilerini taşıyan traktör, Maden Deresi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kazada, Gülden E. (18), Zihni E. (16), Rukiye E.(9), Ayşe G. (11), Mehmet S. (9), Sıdıka N. (53), Ece A. (11), İsmail A. (45), Sevim Ö. (16) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Fındık İşçileriSAKARYATrafik KazasıTraktör
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