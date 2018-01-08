Sakarya'da gasp şüphelisinin yakalanması

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, yüzüne taktığı maskeyle eski kız arkadaşı olduğu belirtilen kişinin çantasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen kişinin çantasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli M.A.V'nin savcılık sorgusu tamamlandı.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, dün sabah işe gitmek için evden çıkan bir genç kızın çantasının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlatmış, araştırma sonucu olayı, genç kızın mahkemelik olduğu eski erkek arkadaşı M.A.V'nin gerçekleştirdiğini tespit eden polis ekipleri, kısa sürede şüpheliyi gasbettiği malzemelerle yakalamıştı.

Şüpheli M.A.V'nin gasp sırasında tanınmamak için yüzüne maske taktığı öğrenilmişti.