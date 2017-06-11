Sakarya'da göçerlerin 109 yıllık geleneksel yolculuğu başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesindeki köylülerin, okulların tatil olmasının ardından 109 yıllık geleneksel göç yolculuğu başladı.

Dikmen Mahallesi sakinleri, havaların ısınmasıyla göç hazırlıkları yaptı. Kadınlar, günler öncesinden yöresel kıyafetlerini temizleyip ütülerken, erkekler de koyun ve keçileri yıkayıp boyadı, inekleri örme şeritlerle süsledi.

Okulların tatil olmasının ardından hep birlikte yaylaya göç eden köylüler, yaklaşık 10 kilometrelik yolu yüzlerce hayvanla katediyor.

Göçün bu yıl ramazana denk gelmesiyle zorlanan köylüler, yaylaya geldiğinde meydanda toplanıp bir süre halay çekip eğleniyor.

Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerinin geleneklerini devam ettirmek adına bu yıl 109'uncu yayla göçünü başlattıklarını söyledi.

Atalarından kalan anıyı yaşatmaya çalıştıklarını belirten Ayvaz, "Mahalle sakinlerimiz yaylaya göç etmeden bir hafta önce hayvanlarını yıkar, temizler, yünlerini keser, boyar ve süsler. Köyümüzün aşağısında toplanır ve sonra hep beraber toplu olarak yaylaya göç ederiz." dedi.

Menderes Ayvaz, göçün her yıl haziran ayında başladığını anımsatarak, yaylada kar yağışı daha erken başladığı için ekim sonlarına doğru yayladan döndüklerini kaydetti.

Dikmen Yaylası'nda 233 hane bulunduğunu anlatan Ayvaz, "Yaylamızın rakımı bin 725 metre ve Sakarya'nın en yüksek bölgesi. Yaylaya göç edildiği zaman Yayla Şenliği de yapardık fakat ramazan dolayısıyla şenliğimizi 1-2 Temmuz'a erteledik. Şenliğe herkesi bekliyoruz. Yöresel kıyafetlerini giyen vatandaşlarımız şenliğimizde buluşuyor. Yöresel sanatçılarımızı davet ediyoruz. Yaylanın meydanına yöresel yiyecek, giyecek satış alanları kuruluyor. Şenliğimiz panayır havasında geçiyor." şeklinde konuştu.