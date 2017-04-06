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Sakarya'da iş yerinde tüp patlaması: 2 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, bir iş yerindeki tüpün patlaması sonucu iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'deki bir iş yerinde bulunan tüp, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlama nedeniyle olay yerine...

Sakarya'da iş yerinde tüp patlaması: 2 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, bir iş yerindeki tüpün patlaması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'deki bir iş yerinde bulunan tüp, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlama nedeniyle olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Adapazarı Gaz Dağıtım AŞ. ekipleri her ihtimale karşı doğal gazı keserken, polis ekipleri de bölgede güvenlik şeridi çekti.

Patlamada yaralanan Fatoş Pamuk ile Rabia Pak, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, gaz sızdırmaya devam eden piknik tüpü, itfaiye ekiplerinin kontrolünde dışarı çıkarıldı.


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