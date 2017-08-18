Sakarya'da işçileri taşıyan traktör devrildi: 7 ölü, 10 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi mevkisinde, tarım işçilerini taşıyan traktör, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarına devrildi.

Çok sayıda 112 Acil Servis ekiplerinin sevk edildiği kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ve özel araçlarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada işçilerin, fındık toplamak için Diyarbakır'dan geldiği öğrenildi.

Muhabir: İbrahim Yozoğlu, Gürkan Özer