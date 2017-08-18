Sakarya'da işçileri taşıyan traktörün devrilmesi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi, memleketleri Mardin'e gönderildi.

Yorgalar Mezarlığı morgundaki cenazeler, otopsi işlemlerinin Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarına konuldu. Cenazeleri taşıyan araçlar, Mardin'e doğru yola çıktı.

AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Ayhan Sefer Üstün ve Ali İhsan Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Ardından Yorgalar Mezarlığına gelen heyet, kazada hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Zeki Toçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hendek ilçesinde yaşanan elim bir trafik kazası sonucu 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Mardin'den Hendek'e çalışmak üzere gelen ve kazada vefat eden vatandaşları yolcu ettiklerini belirten Toçoğlu, "Yakınlarıyla beraber hazırlıklarımızı yaptık kendilerini memleketlerine uğurlayacağız. Gerçekten çok üzüntülüyüz. Böyle vahim ve üzücü hadiselerin olmasını arzu etmiyoruz. Hastanede yaralılarımız var, onları ziyaret ettik durumları iyi. İnşallah en kısa sürede düzelirler. Biz tekrar kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün de her yıl Doğudan ve Güneydoğudan bölgeye çalışmaya gelen misafirlerinin olduğunu aktardı.

Hiç kimsenin arzu etmediği böylesi bir olayın vuku bulduğunu dile getiren Üstün, "Yüreğimiz parçalandı. Olayın gerçekleştiği andan itibaren Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer birimlerimiz olaya müdahale ettiler. Şu anda da burada aileler ile birlikte cenazelere yapılması gereken dini vecibeler yapıldı. İnşallah bu olaylardan hep birlikte dersler çıkartalım. Çünkü küçük ihmaller başımıza büyük musibetler açıyor. Bu musibetlerden ders alarak böylesi olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Daha önceki yıllarda insanlar şehirler arası yollarda da kamyonlarla taşınırdı. Alınan ciddi tedbirlerle bu kazaların önü kesildi. Şimdi tarlalara giderken de daha dikkatli olmak lazım. Özellikle küçük çocukların çalıştırılmaması konusunda hep birlikte önem gösterilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Cenazelerin, yarın öğlen namazına müteakip Mardin merkez ile Kızıltepe ilçesinde defnedileceği öğrenildi.