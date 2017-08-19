Sakarya'da işçileri taşıyan traktörün devrilmesi

MARDİN (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi, memleketleri Mardin'de defnedildi.



Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Şengül Akman (50), kızı Nildanur Akman'ın (13) cenazesi Ömerli ilçesine bağlı Kocasırt köyünde; Bedran Çağatay (54) ve kızı Bahar Çağatay (15) ile Faruk Boz (38) ve kızı Gülistan Boz'un (18) naaşı Kızıltepe ilçesinde; Çiçeği Çapat'ın (39) cenazesi ise Yeşilli ilçesinde Kürtçe ve Türkçe ağıtlarla toprağa verildi.

- Eşi ve 6 çocuğuyla çalışma gitmiş

Kızıltepe ilçesindeki Atatürk Mahallesi'nde aile mezarlığında kızıyla yan yana toprağa verilen Faruk Boz'un babası Mehmet Boz, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun 6 çocuğu ve eşiyle çalışmaya gittiğini söyledi. Kazada, oğlu ve torununu kaybettiğini dile getiren Boz, "Oğlum fındık toplamaya, çalışmaya gitmişti. Maddi durumu düşüktü. Kaderleri gelmişti, rahmetli oldular. O ile 6 çocuğu gitmişti, biri onunla vefat etti. 4 çocuğu yaralı. Eşi kurtuldu. Buraya gelenlerden, bizi yalnız bırakmayanlardan Allah razı olsun." dedi.

Atatürk Mahalle Muhtarı Yavuz Kandemir de trafik kazasında 7 can kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Faruk Boz, badana işleri yapardı. Maddi durumu düşüktü. Kendisini ve evlilik çağındaki kızını kaybettik. Geçim sıkıntısı için gitmişlerdi. Evleri biraz eskiydi. Evi yıkıp yeni bir ev yapmak istiyorlardı. Vahim kaza sonucu kaybettik. Derin bir acı yaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Bütün ölenlere rahmet diliyoruz."

- Kızının tedavi masrafları için gitmiş

Ömerli ilçesinin Kocasırt köyünde kızıyla yan yana defnedilen Şengül Akman'ın da karaciğer nakli olan 17 yaşındaki kızı Emine Akman'ın tedavi masraflarını karşılamak için fındık toplamaya gittiği öğrenildi.

Nildanur Akman'ın defni sırasında ablaları, "Sen daha küçüktün, okul okuyacaktın" diye ağıt yaktı.

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Çamlıca beldesi Köseköy Mahallesi Taşoluk Sokak'ta, dün tarım işçilerini taşıyan traktörün yol kenarındaki dere yatağına devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.



