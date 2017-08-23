Sakarya'da işçileri taşıyan traktörün devrilmesi

MARDİN (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 5 çocuk, tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildikten sonra memleketleri Mardin'e getirildi.

Sakarya'ın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralanan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan kırıklar nedeniyle hastanede tedavi gören Baver Çağatay, Yusuf Çapat, Uğur Boz, Gizem Boz ve Aleyna Boz, dün taburcu edildi.

Çocuklar, İstanbul'dan uçakla Mardin'e getirildi. Mardin Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılanan çocuklar, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kızıltepe ilçesindeki evlerine götürüldü.

Kazada babası ile ablasını kaybeden yaralılardan Baver Çağatay (17), gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın şokunu atlatamadıklarını, kaza anını hatırlayamadığını söyledi.

Çağatay, "Fren patladı, römork devrildi. Römorkun içinde 16 kişiydik. Başka bir şey hatırlamıyorum. O anda çok korktum, gözüm kapalıydı. Sadece römorkun devrildiğini hatırlıyorum, başka bir şey hatırlamıyorum." dedi.

12 yaşındaki Yusuf Çapat da sabah bindikleri traktörün önce ağaca çarptığını ve çok korktuklarını belirterek, "Traktör ağaca çarpınca biz de bağırdık, sonrasında bir şey hatırlamıyorum. 3 gün hastanede kaldım. Şu an durumum iyi." diye konuştu.

Öte yandan, kazada yaralanan diğer 4 kişinin ise Sakarya'da hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Çamlıca beldesi Köseköy Mahallesi Taşoluk Sokak'ta, 18 Ağustos'ta tarım işçilerini taşıyan traktörün yol kenarındaki dere yatağına devrilmesi sonucu 5'i kadın ve çocuk, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.