Sakarya'da kar ve sağanak

SAKARYA (AA) - Sakarya'da etkili olan kar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

İl genelinde iki gündür etkisini sürdüren kar ve sağanak yüzünden Erenler ilçesindeki Modern Sanayi'de bulunan iş yerleri ve yolların bir bölümü sular altında kaldı.

Esnaflardan bazıları su basan iş yerlerini bugün açmazken, bir kısmı ise su altındaki ekmek teknelerinde çalışmaya devam etti.

Sürücüler ise araçlarıyla sokaklarda ilerlemekte zorluk çekerken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri bölgede sorunun giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sanayi esnafı Raşit Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür kar ve sağanak nedeniyle sanayinin bir bölümünün sular altında kaldığını söyleyerek, şöyle dedi:

"Yeni boru döşendikten sonra borularımız tıkandı. Önceden az çok çekiyordu, böyle olmuyordu kazıldıktan sonra alt yapılar tamamen kapandı, iki gündür mağduruz. Esnafımızın dükkanları kapalı, herkes mağdur, iş yapamaz olduk. Biz de şimdi kapatıp gideceğiz. İş yapamıyoruz."

Esnaf Emre Yılmaz da gerekli yerlere durumu bildirdiklerini ve yardım beklediklerini söyledi.

Sakarya Meteroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, son iki günde il genelinde metrekareye 107 kilogram yağış düştü.



