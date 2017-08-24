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Sakarya'da kediye işkence iddiası

- Sakarya Valisi Balkanlıoğlu: - "Hayvanların da en az bizler kadar yaşama hakkı olduğuna da inandığımdan bu olayın müsebbiplerine yasalar çerçevesinde adli ve idari yönden en ağır cezaların uygulanacağından şüphem yoktur. Kolluk kuvvetlerimizce gereken araştırmalar ve tespitler devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcımız ile ilin valisi olarak ben de konunun sonuna kadar takipçisi olacağım"

Sakarya'da kediye işkence iddiası

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kediye işkence yapılıp fotoğraflarının sosyal medyada yer almasına ilişkin, "Hayvanların da en az bizler kadar yaşama hakkı olduğuna da inandığımdan bu olayın müsebbiplerine yasalar çerçevesinde adli ve idari yönden en ağır cezaların uygulanacağından şüphem yoktur. Kolluk kuvvetlerimizce gereken araştırmalar ve tespitler devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcımız ile ilin valisi olarak ben de konunun sonuna kadar takipçisi olacağım." açıklamasında bulundu.

Balkanlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medyada işkenceye maruz kalmış bir kedinin fotoğraflarının yayımlanmasının kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Paylaşımın kamuoyunda da haklı tepkiye yol açtığını aktaran Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllardır ailenin bir ferdi gibi baktığımız iki kedi ve bir köpeğimiz sayesinde bütün hayvanlara aşırı bir merhamet besleyen bir hayvansever olarak bu vahşi hareketi kesinlikle tasvip etmiyorum. Hayvanların da en az bizler kadar yaşama hakkı olduğuna da inandığımdan bu olayın müsebbiplerine yasalar çerçevesinde adli ve idari yönden en ağır cezaların uygulanacağından şüphem yoktur. Kolluk kuvvetlerimizce gereken araştırmalar ve tespitler devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcımız ile ilin valisi olarak ben de konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Halkımızdan bu konuda müsterih olmalarını istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
SAKARYASakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu
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