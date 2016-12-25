Sakarya'da kumar operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde, bir evde kumar oynadıkları iddiasıyla ev sahibi ile 4 ev hanımı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu eve baskın yaptı.

Evde kumar oynandığını tespit eden ekipler, ev sahibi ile kumar oynadığı öne sürülen 4 ev hanımını gözaltına aldı. Ekipler, suç unsuru teşkil eden kumar malzemelerine de el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüphelilere, ilgili kanuna muhalefet suçundan para cezası kesildi.