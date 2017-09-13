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Sakarya'da mısır kurutma silosunda yangın

- 50 tonluk kurutma kulesindeki mısırlar zarar gördü

Sakarya'da mısır kurutma silosunda yangın

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki mısır kurutma silosunda çıkan yangında 50 ton mısır zarar gördü.

Kazımpaşa Mahallesi Alandüzü Caddesi'nde Yusuf Karaca'ya ait mısır kurutma silosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kurutma kulesindeki yangına müdahale ederken, bazı fabrika çalışanları ile itfaiye erleri kulenin altından mısırı tahliye etmeye çalıştı.

Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ve mısırların tahliye işlemleri sürüyor.

Yusuf Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurutma kulesinde yaklaşık 50 ton mısırın bulunduğunu ve mısırların zarar gördüğünü söyledi.

Hasar tespitinin yarın yapılacağı bildirildi.

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Mısır SilosuSerdivanYangın
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