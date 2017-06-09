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Sakarya'da polisler hakkındaki FETÖ iddianamesi kabul edildi

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten çıkarılan aralarında emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurunun da bulunduğu 37'si tutuklu 1'i firari 72 emniyet mensubu hakkında hazırlanan iddianame, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi - İddianamede sanıkların "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgüt üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi

Sakarya'da polisler hakkındaki FETÖ iddianamesi kabul edildi


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