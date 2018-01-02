Sakarya'da sosyal medyadan dolandırıcılık iddiası

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, sahte sosyal medya hesabından hayali telefon sattığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerindeki illerde, internet üzerinden telefon satın alan kişilerin ürünlerinin eline ulaşmadığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 32 kişinin sahte isimle açılan sosyal medya hesabı üzerinden hayali telefon satışı yapılarak dolandırıldığını belirledi.

Teknik takip sonucu, sosyal medya hesabını kullanan kişilerin kimliklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheliler B.Ç.(28) ile F.G'yi (22) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.

Bu arada zanlıların emniyetten çıkarıldığı esnada şüpheli F.G'nin annesi, B.Ç'ye, "Allah belanı verdi, oğlumu bulaştırdın pis işlerine. Kimin hakkını yediyseniz Allah çıkarsın sizden." sözleriyle tepki gösterdi.