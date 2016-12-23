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Sakarya'da tarihi eser ve sahte para operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 286 altın sikke ve 25 bin liralık sahte banknot ele geçirildi.Tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...

Sakarya'da tarihi eser ve sahte para operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 286 altın sikke ve 25 bin liralık sahte banknot ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda tarihi eser niteliğinde 286 altın sikke ile 25 bin lira tutarında, 200 ve 50 liralık sahte banknotlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y, Ş.Ç, M.A. ve İ.Ç'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Tarihi Eser
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