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Sakarya'da trafik kazaları: 9 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ve Kaynarca ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D-650 Karayolu Adapazarı istikameti Alifuatpaşa mevkisinde Anıl Çırak yönetimindeki 11 DK 832 plakalı otomobil,...

Sakarya'da trafik kazaları: 9 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ve Kaynarca ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-650 Karayolu Adapazarı istikameti Alifuatpaşa mevkisinde Anıl Çırak yönetimindeki 11 DK 832 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilde sürücü ile Canan Kula, Esma Kaptan, Hatice ve Ayşe Çırak ile soy ismi öğrenilemeyen Elif Sare yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Toyotasa Acil Yardım ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, D-650 Karayolunun Adapazarı istikametinde trafik bir süre tek şeritten verildi.

Öte yandan Kaynarca ilçesinde İlhami Çora yönetimindeki 54 VK 667 plakalı otomobil, Karasu Kavşağında İsmail Kaya idaresindeki 54 YE 110 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Kaya ile otomobilde bulunan Gülizar ve Fadime Kaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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OtomobilSAKARYATrafik Kazası
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