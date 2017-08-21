Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir otomobilde yapılan aramada 16 kilo 570 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevk edileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde M.T (28) ile B.Ç'nin (49) bulunduğu araç durduruldu.
Ekipler tarafından narkotik köpeğiyle otomobilde yapılan aramada, araçtaki koltuk içlerine zulalanmış vaziyette toplam ağırlığı 16 kilo 570 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.T ile B.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.