Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri doğa
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

-Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde yapılan operasyonda 16 kilo 570 uyuşturucu yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir otomobilde yapılan aramada 16 kilo 570 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevk edileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde M.T (28) ile B.Ç'nin (49) bulunduğu araç durduruldu.

Ekipler tarafından narkotik köpeğiyle otomobilde yapılan aramada, araçtaki koltuk içlerine zulalanmış vaziyette toplam ağırlığı 16 kilo 570 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T ile B.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anadolu OtoyoluArifiyeGişeSAKARYAUyuşturucu Operasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5