Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Jolly Tur Elif Karabulut Ev yangını Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN)
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor
Bir asırdır turist çekiyor
Bir asırdır turist çekiyor
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İran uyruklu 2 kişinin üzerinde, korse ile vücutlarına sarılı vaziyette 2 kilo 640 gram eroin ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla...

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İran uyruklu 2 kişinin üzerinde, korse ile vücutlarına sarılı vaziyette 2 kilo 640 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu Adapazarı Gişeleri mevkinde durduruldu.

Otobüste yapılan aramada, yolculardan İran uyruklu Y. F. N. (22) ile N. M. (28) isimli şahısların üzerinde, 2 kilogram 640 gram eroin bulundu.

Aramalarda ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin liraya el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
OperasyonSAKARYAUşutrucu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5