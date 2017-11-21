Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İran uyruklu 2 kişinin üzerinde, korse ile vücutlarına sarılı vaziyette 2 kilo 640 gram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu Adapazarı Gişeleri mevkinde durduruldu.
Otobüste yapılan aramada, yolculardan İran uyruklu Y. F. N. (22) ile N. M. (28) isimli şahısların üzerinde, 2 kilogram 640 gram eroin bulundu.
Aramalarda ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin liraya el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.