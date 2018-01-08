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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

- Operasyonda 13 kilogram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 13 kilo eroinin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu madde sevkıyatı yapılmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde durdurdu.

Ekiplerce yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 25 paket halinde 13 kilo 50 gram eroin ve 6,87 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheliler C.K.(36) ve A.K.(43), "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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EroinEsrarOperasyonSakarya Emniyet MüdürlüğüUyuşturucu
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