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Sakarya'daki DEAŞ davasında karar

- "Silahlı terör örgüt üyeliği" suçlamasıyla yargılanan Irak uyruklu kadın sanık, 6 yıl 3 ay hapis hapis cezasına çarptırıldı - Mahkeme heyeti, sanığı, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye etti

Sakarya'daki DEAŞ davasında karar

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, "silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olmak" suçlamasıyla yargılanan Irak uyruklu kadın sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, tutuklu sanık Irak uyruklu Amel Abbood Taha katıldı.

Tercüman vasıtasıyla söz verilen sanık, bir önceki duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiğini söyledi.

Hakkında ifade veren tanıkların beyanlarını kabul etmediğini belirten sanık Taha, "Bu tanıkları daha önceden tanımam, onlar da beni tanımaz. Irak'ta mahallelerimiz ayrıydı. Biz Arap ve Kürtlerin bulunduğu mahallede yaşıyorduk. Onlar bizden daha uzakta oturuyorlardı. Bu şahısların beyanlarını kabul etmiyorum. Tanıklardan bir tanesi 15 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum." dedi.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Irak uyruklu Amel Abbood Taha'nın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca sanığı, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye etti.

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