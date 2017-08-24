Sakarya'daki kazada ölen fındık işçilerinin yürek burkan hikayeleri

MARDİN (AA) - OSMAN ÖKSÜZ - Maddi zorluklar nedeniyle memleketleri Mardin'den ayrılarak Sakarya'nın Hendek ilçesine çalışmaya giden ve traktörün dereye yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden fındık işçilerinin yaşam hikayeleri yürek burktu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 18 Ağustos'ta tarım işçilerini taşıyan traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 7 kişinin Mardin'deki evlerinde yas sürüyor. Kazanın şokunu halen üzerilerinden atamayan aileler, taziyeleri kabul ediyor.

Kızı ile hayatını kaybeden 6 çocuk babası Faruk Boz'un, çocukları için başlarını sokacakları daha iyi bir ev yapabilmek, Bahar Çağatay'ın yeniden okula dönebilmek, Çiçeği Çapat'ın da eşine evlerinin kirasını ödemede destek olmak amacıyla fındık toplamaya gittiği öğrenildi.

- Aile pişman olmuş

Kazada eşi ve kızını kaybeden, 4 çocuğu da yaralanan Leyla Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 gün önce eşi ve çocuklarıyla fındık toplamaya gittiklerini belirterek, "Ben çadırda kalıyordum, onlara yemek yapıyordum. Vefat eden kızım Gülistan'ın eli yara olmuştu, öyle işlerde çalışmadığı için. Oradaki yaşam şartı çok zordu. Eşim gittiğimize pişman olmuştu. Çavuşa, 'Hesabımı kes, çocuklarımı perişan ettim, döneceğiz." dedi ama kısmet olmadı, hep birlikte dönemedik. 2 odalı evde yaşıyoruz. Kocamın bize ev yapma hayali vardı çocuklarımızın geleceği için ama hayali yarım kaldı. Çok zor geçindiğimiz için fındık toplamaya gittik." diye konuştu.

Eşinin hayali olan evin yetkililerin ve hayırseverlerin desteğiyle yapılmasını isteyen Boz, "Çocuklarımın başını sokacak bir evi olsun. Eşim gitti, bari gözü arkada kalmasın." dedi.

Boz'un ağabeyi Çetin Boz da kazayı duyduklarında yıkıldıklarını dile getirdi.

"Traktörün freninin bozuk olduğunu öğrendik." diyen Boz, şunları söyledi:

"Yetkililere sesleniyorum, 'buna el atsınlar'. İhmalleri araştırsınlar. Artık böyle acılar yaşanmasın. Bu iddia doğruysa gerçekten bu bir faciadır. Bizim başımıza geldi canımız yandı başkasının canı yanmasın. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Valimize, Kaymakamımıza sesleniyorum; Allah razı olsun şu ana kadar bize sahip çıktılar, bundan sonra da sahip çıkmalarını istiyoruz."

- Yeniden okula dönmek için fındık toplamaya gitmiş

Kaza sonucu kızı Bahar (15) ile eşi Bedran Çağatay'ı (54) kaybeden Şükran Çağatay ise maddi durumları kötü olduğu için fındık toplamaya gittiklerini, eşini ve kızını kaybetmenin acısını yaşadığını dile getirdi.

Bedran Çağatay'ın kızı Zozan Çağatay da maddi durumları kötü olduğu için kız kardeşinin okuyamadığını belirterek, "Kardeşim okumayı çok seviyordu. Maddi durumdan dolayı okuldan almak zorunda kaldık. Hep diyordu, 'Beni okuldan çıkarmayın, ben okumak istiyorum' diye. Okul masraflarını çıkarmak için fındık toplamaya gitti. Bu yıl tekrar okula dönecekti." diye konuştu.

Babalarının kendilerine baktığını ancak artık kendilerine bakacak kimsenin kalmadığını aktaran Çağatay,

"10 kardeştik. Babam hamallık yaparak hepimize bakıyordu. Beni bu yaşıma kadar okuttu. Ben, çocuk gelişimi mezunuyum. Çalışarak kardeşlerime bakmak istiyorum. Bunun için yetkililerden bir iş istiyorum." diyen Çağatay, bu konuda kendisine yardımcı olunmasını istedi.

Oğlu Mehmet Çağatay, traktörün frenlerinde sorun olduğunu, bu nedenle kazanın meydana geldiğini söyledi.

- Eşine kirada destek olmak istemiş

Kazada hayatını kaybeden Çiçeği Çapat'ın eşi İbrahim Çapat ise eşinin ev kirasına yardım etmek için fındık toplamaya gittiğini belirtti.

Kendisinin inşaatlarda çalıştığını, kazancının ailesinin geçimini sağlamaya yetmediğini dile getiren Çapat, şöyle konuştu:

"Eşim bana, 'Aile bütçesine yardımcı olmak için ben de fındığa gideyim'. Kızım ve oğlum da okul harçlıklarını çıkarmak için anneleriyle gitmek istediler. Ben de buna karşı çıktım fakat eşim ve çocuklarım gitmek için diretince kendilerini kıramadım. İlk defa fındık toplamaya gittiler. Bu kaza olmasaydı ben ve oğlum da bayramdan önce gidecektik."

Eşinin öldüğüne hala inanamadığını ifade eden Çapat, "Ben inanamıyorum. Sabahları kalkıyorum odalara bakıyorum ama eşim yok. Çocuklarım yanımda. Onlar bana emanet. Onların sayesinde şimdi ben ayaktayım. Bunlar da olmasaydı ben yıkılırdım zaten." dedi.

Çapat'ın kızı Halise Çapat ise annesini çok özlediğini, annesinin öldüğüne inanamadığını dile getirdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Çamlıca beldesinde 18 Ağustos'ta fındık işçilerini taşıyan traktörün yol kenarındaki dere yatağına devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.