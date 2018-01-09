Sakarya'daki sulama tesisleri ekonomiye can verecek

SAKARYA (AA) - Sakarya'da geçen yıl hizmete açılan 12 tesisle 29 bin 330 dekar zirai araziyi suya kavuşturan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bu tesislerle ülke ekonomisine yıllık 22,6 milyon lira katkı sağlamayı hedefliyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde yatırımlarına ara vermeden devam eden Bakanlık, Sakarya'da özellikle su alanında yeni tesisler açarak vatandaşa hizmet vermeyi sürdürüyor.

Şehirlere içme suyu temin eden, zirai arazileri modern sulama tesisleriyle suya kavuşturan, insanı ve toprağı taşkın zararlarından koruyan bakanlık, Sakarya'ya yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor.

Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen projelerin uygulandığı kentte geçen yıl 1 baraj, 1 gölet, 2 sulama tesisi ve 8 taşkın koruma tesisi hizmete açıldı.

68 milyon 238 bin liraya mal olan 12 tesisle 29 bin 330 dekar zirai araziyi suya kavuşturan bakanlık, ülke ekonomisine yıllık 22,6 milyon lira katkı sağlamayı hedefliyor.

Taşkın koruma tesislerini tamamlayan bakanlık, Kocaali Demiraçma Deresi, Hendek Organize Sanayi Bölgesi Kargalı Deresi, Geyve Karaçam Mahallesi, Erenler Ali Ağa Deresi, Kaynarca İmamlar Deresi, Geyve Cibi Deresi ve yan dereleri, Geyve Doğançay Deresi ve Merkez Çaybaşı Değirmendere Köyü Yukarı Havzası'nı taşkın zararlarından korumaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sakarya'da büyük yatırımlara imza attıklarını belirterek, hangi şehrin neye ihtiyacı varsa belli bir planlama çerçevesinde yatırım yapmaya ve bu ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

Kentte sadece geçen yıl 12 tesisi hizmete açtıklarını bildiren Eroğlu, "Burada halihazırda devam eden projelerimiz var. Bu projelerle zirai arazilerimizi suya kavuşturmaya, vatandaşlarımızı ve toprağımızı muhtemel taşkın zararlarından korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.