Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Sakarya'daki trafik kazası

- Akyazı ilçesinde tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi defnedildi

Sakarya'daki trafik kazası

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tırın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Eda Özden, toprağa verildi.

Ailesi tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Özden'in (18) cenazesi, Akyazı Batakköy Camisi'ne getirildi. Burada taziyeleri kabul eden aile bireyleri gözyaşı döktü.

Eda Özden, kılınan cenaze namazının ardından Kızılbayır Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye törenine, Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, sınıf arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

D-140 Karayolu Batakköy Kavşağı'nda Fatih A. (35) idaresindeki 54 H 2362 plakalı hafriyat yüklü tır, dün yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Eda Özden'e çarpmış, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Özden, sevk edildiği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AkyazıEda ÖzdenTrafik KazasıÜniversite öğrencisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.