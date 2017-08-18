Sakarya'daki traktör kazası

SAKARYA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kazada yaralananları hastanede ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve İl Başkanı Ayça Taşkent ile tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 7 kişinin öldüğü kazada yaralananları hastanede ziyaret ettiği belirtildi.

Sakarya Hendek Devlet Hastanesi'ne gelen Kılıçdaroğlu'nun, önce Hastane Başhekimi Sedat Aydın'dan yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralılardan 15 yaşındaki Veysel Akman'ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak annesini ve 2 kardeşini kazada kaybettiğini öğrenen Kılıçdaroğlu, genci ziyaret etti. Annesi ve kardeşlerinin durumuyla ilgili henüz kendisine bilgi verilmeyen Akman'a geçmiş olsun dileğinde bulunan CHP lideri, Veysel Akman'ın eğitim masraflarını üstlendi."



Açıklamada ayrıca Kılıçdaroğlu'nun, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dilediği, hastanede yatan diğer yaralılara da geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdiği kaydedildi.