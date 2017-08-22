Sakarya'daki uyuşturucu operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, 16 kilo 570 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'a uyuşturucu sevk edileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde durdurulan araçta gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler M.T. ve B.Ç, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevk edileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde M.T (28) ile B.Ç'nin (49) bulunduğu aracı durdurmuş, narkotik köpeğiyle otomobilde yapılan aramada, koltuk içlerine zulalanmış vaziyette 16 kilo 570 gram eroin ele geçirilmiş, şahıslar gözaltına alınmıştı.