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Sakarya'dan Halep'e 20 tır insani yardım

- Gıda, giyim, temizlik malzemesi, çocuk maması gibi temel ihtiyaçların yüklendiği 20 tır, Halep'e ulaştırılmak üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine hareket etti

Sakarya'dan Halep'e 20 tır insani yardım

SAKARYA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Sakarya İnsani Yardım Derneğinin koordinesinde temin edilen yardım malzemeleri, 20 tıra yüklenerek Halep'e ulaştırılmak üzere Hatay'a gönderildi.

Serdivan Sosyete Pazarı alanında düzenlenen törende konuşan İHH Sakarya İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın, ilçelerden vatandaşların desteği ve çeşitli yardım dernekleri aracılığıyla toplanan yardım malzemelerinin, bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktığını söyledi.

Aydın, Adana'dan da 3 tır olmak üzere toplam 20 tırın hareket ettiğini belirterek, "Son 1 ay içerisinde Halep ile ilgili kampanya başladığından beri Sakarya'dan yola çıkan tır sayımız 45 olacak. Toplamda ise yardım sayısı 167 tır oldu. Bölgeye yardımlar devam ediyor." dedi.

Halep'ten tahliyelerin tamamlandığını anımsatan Aydın, şunları kaydetti:

"Çalışmalar, İHH, AFAD ve Kızılayın iş birliği ile yürütülüyor. Bölgede insanlar çadır kentlere yerleştirilecek. Çadır kentler ile ilgili temel ihtiyaçlar var. Sünger yatak, battaniye, soba, kömür ve gıda gibi ihtiyaçlar var. Bu tırların içerisinde çocuk bezi, çocuk maması, süt, yatak, un, su, battaniye ve gıda kolileri var. Birçok STK, vatandaşlarlar ve öğrenciler, esnaf ve çeşitli firmalar bu konuda duyarlı ve ciddi manada destek veriyor. Bu malzemeler bölgede ihtiyaç sahiplerine peyderpey dağıtılacak. Ciddi manada bir seferberlik var, İHH olarak battaniye hariç 2. el eşya almıyoruz. Herkesten Allah razı olsun."

Daha sonra yardım malzemelerinin yüklendiği 20 tır, dualar eşliğinde Halep'e ulaştırılmak üzere hareket etti.


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HalepİHHSAKARYAYardım Tırı
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