Sakarya'dan Somali'ye insani yardım

SAKARYA (AA) - Ramazan ayında 30 bin Somaliliye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Somali'de 27 bin kişiye ulaştı.

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada 795 milyon kişinin açlıkla, 720 milyon kişinin ise susuzlukla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Afrika'da 40 bin insana bir doktor düştüğünü aktaran Aydın, dünyadaki 400 milyon yetimin yarısının sokaklarda yaşadığını bildirdi.

Aydın, ramazan ayının ibadet paylaşma ve kardeşlik olduğunu vurgulayarak, "Ramazanda dünyada 104 ülke ve bölgede Türkiye'de ise 81 ilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için hareket ettik. Bu faaliyetler kapsamında 130 bin kişiye fidye fitre ve zekat dağıtımı gerçekleştirildi, ramazan boyunca da devam edecek. Yaklaşık 2,5 milyon insana kumanya ulaştırma amacındayız. Yine dünya genelinde 2 milyon kişiyle iftarımızı açacağız." diye konuştu.

Ramazanda Somali, Sudan, Suriye, Yemen, Irak, Bangladeş, Arakan ve Myanmar bölgelerine ağırlık verildiğini anlatan Aydın, Somali'de 30 bin kişilik insani yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Somali'deki çalışmaların birinci etabının tamamlandığını dile getiren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk etabında 27 bin kardeşimize ulaştık. Özellikle krizden en çok etkilenen başkent Mogadişu ve Beydeva bölgesinde 2 bin 500 aileye yani yaklaşık olarak 15 bin kişiye kumanya ulaştırdık. 500 aileye nakit zekat dağıtıldı. Verdiğimiz zekatlar bu ailelerinin minimum seviyede bir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede. 60 bin litre temiz içilebilir su 5 bin kişiye ulaştırıldı. Bin kişiye adak ve akika kurbanları dağıtıldı. 500 aileye iftar dağıtıldı. İlk etap çalışmalarımız 81 saat yolculuk ve 30 bin kilometre yol katederek tamamlandı. İkinci etap için bir diğer ekibimiz yola çıkacak. Hedefimiz başlangıçta 30 bin insana ulaşmaktı. İnşallah bu sayıyı yenileyerek hedefimizi 50 bine çıkardık. Belki Türkiye, dünyanın en müreffeh en zengin, kişi başına düşen en yüksek gelire sahip ülkesi değil, belki Türkiye dünyanın en güçlü ordusuna sahip değil, ama bu ümmetin, mazlumun ve mağdurun derdiyle dertleniyor. Bu amaçla vatandaşlarımızı bu kampanyalara destek vermeye bekliyoruz."

Aydın, ayrıca Sakarya'da yaşayan yaklaşık 300 Suriyeli mültecinin, cuma günü Suriye'ye bir tır dolusu insani yardım malzemesi göndereceğini sözlerine ekledi.