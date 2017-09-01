Sakaryalıların yardımları Arakan'a ulaştı

SAKARYA (AA) - Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın, Kurban Bayramı yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Myanmar'ın Arakan eyaletine vardığını bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, aralarında Hizmet-İş Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir ve Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen'in de bulunduğu heyetin, yardımları Arakan'da zulüm gören, zor şartlar altında yaşam savaşı veren Müslümanlara ulaştıracağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sebahattin Aydın, Arakan'a ulaştıklarını belirterek, kamplara giriş izni verilmediğini dile getirdi.

Kampların etrafının askerlerle çevrili olduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Sakaryalı hemşehrilerimizin yardımlarını Allah'ın izniyle Müslüman kardeşlerimize ulaştıracağız. Köylere girmeye çalışıyoruz. Şehir merkezinde Arakanlı kalmamış. Kamplara ve köylere sıkışmışlar. Dışarıya çıkamıyorlar. Biz de izin verirlerse içeri giriyoruz. Kamplarda 100 bin kişi bulunuyor. Köylerde ise yaklaşık 50 bin Arakanlı var. Myanmar'ın yerlisi olan Müslümanlar rahat. Camiler var, ezanlar okunuyor. Ancak Arakanlılar için aynı şey söz konusu değil. Mesele aslında etnik. Ancak bölgedeki Budist rahipler olayı dini eksene kaydırıp halkı kışkırtıyor."