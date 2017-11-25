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Sakaryalıların yardımları Arakanlılara ulaştı

- "İyilik Kervanı Arakan İçin Yola Çıkıyor" kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, Bangladeş'te Arakanlılara dağıtılmaya başladı

Sakaryalıların yardımları Arakanlılara ulaştı

SAKARYA (AA) - Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği'nce başlatılan "İyilik Kervanı Arakan İçin Yola Çıkıyor" kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, Bangladeş kamplarına sığınan Arakanlılara ulaştırıldı.

Bangladeş'teki mülteci kamplarına giden 5 kişilik Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği ekibi, 18 saat yolculuğun ardından Cox's Bazar'a geldi.

Ekip adına açıklama yapan Yaşar Kahraman, Cox's Bazar'a 35 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 25 kampta 1 milyon insanın yaşadığını belirtti.

Kampların birçoğunun Bangladeşlilere ait pirinç tarlalarının üzerine kurulduğunu aktaran Kahraman, "Mülteciler kendi imkanları ile bambu ağaçlarından baraka yapmışlar. Kamplar bölgesinin güvenliği Bangladeş askeri tarafından sağlanıyor. Kamplardan dışarı çıkmaları yasak. Bölgede onlarca yardım kuruluşu var ve maalesef bunların tamamına yakını yabancı misyoner kuruluşlardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Kahraman, bölgede İHH tarafından planlı şekilde yardım dağıtımının yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kamplardan çıkış yasak olduğu için çalışma ve geçimlerini sağlama imkanları yok, zaten Bangladeş'te iş bulma şansları da yok. Bangladeş çok yoksul bir ülke, kendi vatandaşları günlük 1 dolara çalışıyor. Bu nedenle Arakanlı muhacirlerin tamamı gelen yardımlar ile hayatta kalmaya çalışıyorlar. Kamp şartları çok kötü sağlıksız bir ortam var. Ağır bir koku hakim. Bizler ilk günkü dağıtım programında bin 500 aileye battaniye ve hasır dağıtımı gerçekleştirdik. Buradaki ikinci günümüzde Sakaryalı hayırseverlerimizden topladığımız yardımlarla gıda ve hijyen paketlerini 16 bin kişiye ulaştıracağız."

Yaşar Kahraman, vatandaşların Arakanlılar için dernek veya banka yoluyla yardım yapabileceklerini belirtti.


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ArakanlılarBangladeşİHHSAKARYAYardım
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