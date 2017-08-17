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Sakarya'nın suyuna depreme dayanıklı altyapı sistemi

- SASKİ Genel Müdürü Keleş: - "Şehrin ana isale hattını ve diğer su iletim sistemlerini kırılgan ve depreme dayanıksız boru cinsinden kurtarıyoruz" - "Çelik borularla inşa ettiğimiz şehrin ana su hattını 460 metre tünel açarak dağların altından geçirdik"

Sakarya'nın suyuna depreme dayanıklı altyapı sistemi

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, depreme dayanıklı alt yapı sistemlerinin kurulduğunu bildirdi.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, Marmara depreminden en çok etkilenen illerin başında gelen Sakarya'da altyapı sistemlerinde titiz çalışmaların gerçekleştirildiğini belirtti.

Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Keleş, "Şehrimizde yürütülecek çalışmalarla ilgili 1999 depreminden önemli dersler çıkardık. SASKİ olarak olası afette hemşehrilerimizin altyapı hizmetlerinden kesintisiz bir şekilde yararlanabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrin ana isale hattını ve diğer su iletim sistemlerini kırılgan ve depreme dayanıksız boru cinsinden kurtarıyoruz. Bu kapsamda önemli projeleri hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

- 460 metrelik tünel kazıldı

Kentin ana isale hattının da yenilendiğini vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Çelik borularla inşa ettiğimiz şehrin ana su hattını 460 metre tünel açarak dağların altından geçirdik. Hamdolsun bu projemizle isale kaynaklı kesintileri bitirmiş olduk. İlçelerde yürüttüğümüz imalatlarda da malzeme seçimlerinde büyük hassasiyet gösteriyoruz. Altyapı imalatlarımızda, özellikle içme suyu projelerinde depreme dayanıklı boru ve malzeme tercihleri yapıyoruz. Hemşehrilerimizin birincil ihtiyacı olan içme suyunun her koşulda kesintisiz bir şekilde sağlanması için çalışıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha deprem şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Rabbim bu tür acıları bir daha yaşatmasın."

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Alt YapıDepremRüstem KeleşSakarya Büyükşehir BelediyesiSASKİTünel
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