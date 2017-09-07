Sakarya'ya çöpten enerji üretimi için 100 milyonluk yatırım

SAKARYA (AA) - Sakarya'ya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) projesi ile çöpten elektrik, gübre ve biyogaz üretecek tesisin yaklaşık 100 milyona mal olacağı ve projenin ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, SEKAY projesi için ihaleye çıkıldığını belirtti.

Nüfusun hızla artmasıyla büyüyen ve önem kazanan katı atık sorununun çözülmesi amacıyla yeni bir proje hazırladıklarını ifade eden Toçoğlu, tesisin faaliyete geçmesiyle Sakarya'da toplanmayan ve değerlendirilmeyen atık olmayacağını kaydetti.

Toçoğlu, yaklaşık maliyetinin 100 milyon lirayı bulacak yeni yatırımın şehre hayırlı olması temennisinde bulunarak, projenin 20 hektarlık alan üzerinde hayata geçirileceğini aktardı.

Yap, İşlet, Devret Modeli çerçevesinde kurulacak tesisle atıkların geri dönüşümü, elektrik üretimi, atıktan türetilmiş yakıt ve gübre üretimi gibi çok farklı tesislerin bir arada faaliyet göstereceğini kaydeden Toçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Proje ile çöpten elektrik, gübre ve gaz üreten bir tesisimiz olacak. İnşallah Türkiye’de örnek alınacak bir projeyi gerçekleştireceğiz. Atıklardan ayrıştırılan kağıt, cam, metal, plastik gibi maddeler geri dönüştürülecek. Biyogazın ve depo gazının yakılmasıyla elektrik enerjisi üretilecek. Geri kazanılamayan atıklardan sanayilerde kullanılmak üzere atıktan türetilmiş yakıt sağlanacak. Biyogaz işlemi sırasında oluşacak fermente olmuş katı kısmından ise gübre elde edilecek. Projemiz kapsamında kentin kuzeyine, güneyine ve doğusuna 3 aktarma istasyonu kuracağız."

Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda 1. oturumunun gerçekleştirildiği ihaleye 2 firma katıldı. Komisyonun değerlendirmesinin ardından 2. oturuma katılmaya hak kazanan firmalara tebligat yapılarak davet edilecek.