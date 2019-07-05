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"Sakla samanı, gelir zamanı” sözü gerçek oldu

"Sakla samanı, gelir zamanı" atasözü gerçek oldu. Bir zamanlar para yapmayan saman en değerli hayvan yemi hâline geldi.

"Sakla samanı, gelir zamanı” sözü gerçek oldu
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Hayvancılığın olmazsa olmazları arasında yer alan ve önceki yıllarda yüzüne kimsenin bakmadığı saman şimdilerde üreticinin yüzünü güldürüyor. Artan maliyetler sebebiyle ekimi azalan arpa saman balyasının fiyatları cep yakıyor. 

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çiftçilikle uğraşan İlhan Öktem, “Bundan iki yıl önce tarlada 3 lira olan samanı zor satardık. Fakat şimdi balya fiyatları aşırı derecede yükseldi. Şu ân hasat zamanı olmasına rağmen tarlada balyası 11 liradan kapış kapış satılıyor. Geçen sene kışın 17 liraya kadar yükseldi. Bu kış saman fiyatları 20 lirayı bulur. Atalarımız sakla samanı gelir zamanı diye boşuna dememişler” diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
SamanHayvan Yemi
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