"Saklı cennet Artabel" doğa tutkunlarını bekliyor

GÜMÜŞHANE (AA) - VEYSEL KARA - Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında, barındırdığı 21 göl, zengin bitki örtüsü ve bozulmamış doğal güzellikleriyle 3 bin 331 metre yükseklikteki Abdal Musa tepesinin eteklerinde yer alan Artabel Gölleri Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor.

Gülaçar köyünden geçen Artabel Deresi çevresindeki iki ayrı volkanik aktivite sonucu oluşmuş gölleri ve faunasıyla doğal yaşamın zenginliklerini ziyaretçilerine sunan tabiat parkında, şelalelerin çağlamasına çiçeklerin güzelliği eşlik ediyor.

Kent merkezine 60 kilometre mesafede, yaban hayatı bakımından oldukça fazla türe ev sahipliği yapan tabiat parkında, bozayı, kızıl keçi, tilki, gelincik, sincap, sansar, yaban domuzu, kurt gibi hayvanların yanı sıra kaz, atmaca, şahin, kartal, akbaba, kerkenez, doğan, keklik, bıldırcın, su tavuğu, çulluk, kuyruksallayan ve ispinoz gibi kuşlar da yaşıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, AA muhabirine, Artabel göllerinin Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Tabiat parkının tarihi özellikleri, doğal güzellikleri, fauna, flora ve yaban hayatı zenginliğiyle 21 buzul gölüne ev sahipliği yaptığını belirten Aydın, "Bu göllerimizden zirve noktasına yakın olanlarında bugün dahi kar kütlelerini görmek mümkün. Bu çok nadir görülen bir özellik. Zirve noktamız 3 bin 331 metre. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu iklimi arasında bir geçiş noktası. Bu özelliğiyle de bir metrekare içeresinde 5-6 farklı çiçek görebilme imkanı sunuyor." dedi.

Tabiat parkının yer aldığı Abdal Musa tepesini Karadeniz'in çatılarından biri olarak tanımlayan Aydın, tabiat parkına olan ilginin gün geçtikçe arttığına işaret etti.

- "Kamp tutkunları ilgi gösteriyor"

Aydın, ziyaretçi potansiyeli olarak tabiat parkını daha çok adrenalin tutkunlarının tercih ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nın doğa ve macera tutkunları için çok elverişli bir alan olduğunu biliyoruz. Turizm destinasyonlarında çeşitlilik anlamında bu yönüyle farklılık ihtiva ediyor. Tarih, kültür tutkunları ve bilimsel araştırma yapmak isteyenler de buraya akın edecek. Bölgeye öğrencilerimiz ve kamp tutkunları ilgi gösteriyor. Kamp kuracak ekiplerimize yardım anlamında çadır hizmetlerimiz olacak. Adrenalin meraklıları, doğa tutkunları ve yeni yerler keşfetmek isteyenler için az bilinen enfes bir tabiat parkına sahibiz. Doğal yapısını korumuş güzelliği her doğaseverin mutlaka görmesi gerektiğini düşünüyorum."

Tabiat Parkı içerisinde yürüyüş rotalarının çıkarılmasıyla ilgili çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Aydın, park içerisinde bilgilendirici ve yönlendirici levhalarla ilgili çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.

Aydın, tabiat parkı içerisindeki mevcut patikaları "keçi yolu" olarak tanımlayarak, taş temizliği yapacakları bu yolların doğaya uygun yapısının korunacağını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü olarak tabiat parkının girişine 700 bin liraya mal olan modern bir ziyaretçi tanıtım merkezi yaptıklarını ifade eden Aydın, burada, gelen ziyaretçilerin bilgilendirilmesi için rehber istihdam edeceklerini aktardı.

- 100 yıllık siperler hala ayakta

Aydın, Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nın doğal zenginliklerinin yanı sıra tarihi kimliğe de sahip olduğunu vurguladı.

Tabiat parkında 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus işgaline karşı verdiği mücadeleden kalma siper, karargah, öküz yolları, hastane kalıntıları ve şehit mezarlarının bulunduğuna işaret eden Aydın, "Yaklaşık 3 bin metre rakımda halen ilk günkü gibi ayakta duran kalıntıların Türkiye’de en yüksek rakımda yapılan istiklal mücadelesinin kanıtları olduğunu değerlendiriyoruz. Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan ve 3'üncü Ordu Komutanlığına ait çok sayıda siper, askeri karargaha ait hastane, yerleşim alanları ve şehitlikler bulunmaktadır. Ayrıca alanda savaşa ait bol miktarda mermi ve askeri malzeme bulunmuştur." diye konuştu.







