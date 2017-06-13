Saklı cennet Kamilet Vadisi büyülüyor

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Doğa turizminde ilk akla gelen illerden biri Artvin'de, yeşilin binbir tonunu barındıran ormanlar ve zengin bitki örtüsüyle kaplı Kamilet Vadisi, ziyaretçilerini bekliyor.

Kentin kıyı ilçelerinden Arhavi'de bulunan Kamilet Vadisi, el değmemiş doğal ve yaşlı ormanları, bitki çeşitliliği, dereleri, yaban hayatı, doğa harikası şelalesiyle son yıllarda turizmde adından sıkça söz ettiriyor.

Kıyıdan 750 metre yüksekliğe kadar geniş yapraklı gür ormanlar ve bazıları endemik, zengin bitki örtüsüyle kaplı vadide, en fazla dikkati çeken güzelliklerin başında dereler üzerinde kesme taşlardan yapılmış tarihi köprü ile Mençuna Şelalesi geliyor.

Vadide ziyaretçileri, 18. yüzyılda moloz ve kesme taşlardan yapılmış Çiftekemer Köprüsü karşılıyor. Mençuna Şelalesi'ne ise Çiftekemer Köprüsü'nü geçerek, Küçükköy yolundan gidilebiliyor. Araçlarla şelalenin aşağı kısmındaki restoranın bulunduğu alana ulaşan, ardından da oldukça rampa patika yolda yaklaşık 20 dakika yürüyen doğa ve fotoğraf tutkunlarını, etrafı yoğun bitki örtüsüyle kaplı muhteşem görselliğe sahip Mençuna Şelalesi bekliyor.

Üç basamaktan oluşan şelale, Arılı Dağları'ndan doğan küçük derelerin birleşmesiyle ve yaklaşık 92 metre yükseklikten vadi tabanına dökülüyor. Şelale, vadi tabanında 200 metrekarelik bir göl meydana getiriyor.

Öğrencileriyle vadiye gezi düzenleyen Artvin Kredi Yurtlar Kurumu Şah Sultan Kız Öğrenci Yurt Müdürü Aysun Anlaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere Artvin'in muhteşem doğasını göstermek, Artvin'i tanıyıp sevmelerini sağlamak amacıyla Kamilet Vadisi'ne geldiklerini belirtti.

Türkiye'de birçok şelaleyi gördüğünü anlatan Anlaş, Mençuna Şelalesi'nin, Türkiye'nin en güzel şelalesi olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Anlaş, öğrencilerin de geziden memnun kaldığını belirterek, "Burası eşine az rastlanır, olağanüstü güzellikte bir doğa harikası. Şelalenin çıkardığı ses ve yeşilin güzelliği insan ruhunda adeta terapi etkisi yaratıyor." dedi.

- "Burası adeta cennetten bir köşe"

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi Meltem Kakaç ise Şanlıurfalı olduğunu, eğitimi için Artvin'e geldiğini belirterek, "Mençuna Şelalesi'nde çok güzel fotoğraflar çektik. Burası doğa fotoğrafçılarına mükemmel kareler sunuyor, doğa muhteşem. Burası adeta cennetten bir köşe." ifadesini kullandı.

Vadinin mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu vurgulayan Kakaç, başta hemşehrileri olmak üzere, herkesi Kamilet Vadisi'ne davet etti.

Bitlisli öğrenci Evin Özay da eğitim öğretim yılı sonunda arkadaşlarıyla tarihi Çiftekemer Köprüsü ve Mençuna Şelalesi'ni gezerek, bol bol fotoğraf çektiklerini belirtti.

Özay, Mençuna Şelalesi'ne ulaşmak için 1 kilometreden fazla dik bir yoldan yürüdüklerine işaret ederek, "Çok yorulduk ama kesinlikle karşılaştığımız güzellik buna değdi. Doğa burada çok güzel, yeşillik, şelale, gökyüzü o kadar uyum içinde ki. Burayı herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.



