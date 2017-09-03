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Saklıkent Kanyonu'nda bayram yoğunluğu

- Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda tatilciler, çamur banyosu ve rafting yaptı

Saklıkent Kanyonu'nda bayram yoğunluğu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Çamur banyosu ve rafting gibi etkinliklerin yapılabildiği kanyon, bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Hava sıcaklığının 34 derece ölçüldüğü ilçede, sıcaktan bunalanlar, kanyonun soğuk suyunda serinledi.

Akıntının fazla olduğu yerlere konulan halat yardımıyla kanyona giren tatilciler, dar ve yüksek kayalıklar arasında ilerlemeye çalıştı. Bazı tatilciler kanyon içinde bulunan çamuru vücutlarına sürdü.

Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü İbrahim Karaömeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatilin başladığı günden bu yana kanyonu 50 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Tatil için Zonguldak'tan gelen Hasan Çengelci de Saklıkent'in muhteşem bir doğal güzelliği olduğunu ifade etti. Kanyonda havanın serin, suyun da soğuk olduğunu belirten Çengelci, "Adım atacak yer yok. Çok kalabalık insanlar da mutlu." dedi.

Sakarya'dan gelen Elif Dinç ise doğayı çok sevdiğini kanyonun da muhteşem bir doğası olduğunu vurgulayarak, bayram tatili dolayısıyla kanyonun çok kalabalık olduğunu, keyifli bir tatil geçirdiklerini aktardı.

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