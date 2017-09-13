Salahaddin Vilayet Meclisi'nden IKBY referandumuna ret

ERBİL (AA) - Salahaddin Vilayet Meclisi, oy çokluğuyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) referandumunun kent sınırları içerisinde yapılmasını reddetti.

Vilayet Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte IKBY referandumunun yapılmasının oy çoğunluğuyla kabul edilmediği ifade edildi.

Açıklamada Salahaddin'in doğusundaki bölgelerin referanduma katılmasına şiddetle karşı çıkıldığı ve Irak'ın egemenliğiyle bütünlüğünün korunacağı vurgulandı.

AA muhabirine konuşan İl Meclisi Üyesi Mehdi Taki ise, Salahaddin vilayetinde referandumun yapılmasına karşı çıkıldığını ve amaçlarının başka sorunların meydana gelmesinin önüne geçmek olduğunu söyledi.

Taki, "Salahaddin'deki tüm siyasi partiler, referandum fikrinin Erbil ve Bağdat arasındaki tartışmalı bölgelerde yapılmasına karşı." ifadelerini kullandı.

IKBY, 25 Eylül referandumunu statüsü tartışmalı bölgeler arasında yer alan Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesinde yapmayı planlıyor.

Irak'ın doğusundaki Diyala Vilayet Meclisi de dün oy çoğunluğuyla referandumunun kentte yapılmasını reddetmişti.

Diyala kentinde ise referandumun Hanekin ilçesiyle Karatepe ve Mendeli nahiyelerinde yapılması öngörülüyor.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada, "bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını" ifade etmişti.

Irak Meclisi de yaptığı oylamada IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği "bağımsızlık referandumunu" reddettiğini açıklamıştı.