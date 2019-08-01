Salda Gölü'ne Millet Bahçesi ihalesinde 7 firma teklif verdi

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur'daki Salda Gölü'ne yapılacak Millet Bahçesi ihalesinin 31 Temmuz'da gerçekleştirildiğini açıkladı. İhaleye 7 firmanın teklif verdiğini belirten Özçelik, "Değerlendirme sürecinin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanıp Millet Bahçesi'nin yapımına başlanacak" dedi.



Özçelik Millet Bahçesi'nin sahile 300 metre uzağa yapılacağınıb belirtip sahilde 'betonlaşmaya izin vermeyecekleri'nin savundu. Ancak Mimarlar Odası, Salda Gölü'ne Millet Bahçesi projesinin iptali çağrısı yaparak "Salda Gölü çevresindeki ekosistem, flora ve fauna büyük zarar görecektir" uyarısı yapmıştı.



TOKİ Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Salda Gölü'ne millet bahçesi ihalesine katılan firmalar 14 milyon 699 bin TL ile 32 milyon TL arasında değişen teklifler verdi.



Salda Gölü Türkiye'nin en derin gölü. Doğal güzelliğiyle 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak nitelendiriliyor.